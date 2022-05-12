Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek

12.05.2022 10:48
Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde Afrika'da su kuyusu açılmasına yönelik başlatılan kampanyaya Sorgunlu bir ev kadını yazdığı mektup ve mektuba iliştirdiği çeyrek altınla destek oldu.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde Afrika'da su kuyusu açılmasına yönelik başlatılan kampanyaya Sorgunlu bir ev kadını yazdığı mektup ve mektuba iliştirdiği çeyrek altınla destek oldu.

Saraykent Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan 'Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu' projesine çevre il ve ilçelerden de destek geliyor. Afrika'da temiz ve sağlıklı içme suyu sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek amacıyla yaklaşık bir başlatılan kampanya 7'den 70'e birçok insan duyarsız kalmıyor. Özellikle ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Bu gününe kadar 300 bin TL'nin toplandığı kampanyaya Sorgun ilçesinde bir ev kadını, yazdığı mektuba iliştirdiği çeyrek altın ile destek verdi. Sorgunlu ev kadını, yazdığı mektubu ve çeyrek altını Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz'e teslim etti.

Afrika'da yaşanan susuzluk ve suya bağlı hastalıklara karşı ilçe halkı da, çeşitli yerlere asılan billboard ve afişlerle bilinçlendirilmeye devam ediyor.

Bu tür projelerle Afrika'da yaşayan sorunların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inandıklarını belirten Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Sorgunlu ev kadınının duyarlı davranışı nedeniyle duygulandığını söyledi.

Kaymakam Açıkgöz, "Bu proje ile gayemiz, sadece bir veya birkaç su kuyusu açmak değil. Biz, bu tür projelerle Afrika'da yaşananların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inanıyoruz. Bugün insanımızda bu konuda çok büyük bir duyarlılık oluşmuş vaziyette. Komşu ilçemiz olan Sorgun'dan bir ev hanımının yolladığı bu mektup ve mektubuna iliştirdiği çeyrek altın bunu ortaya koyuyor. Yine okullardaki öğrenci kardeşlerimizin bayram harçlıklarını dahi Afrika'ya yollamak istemeleri bu duyarlılığın ne boyutta olduğunu gösteriyor. İnşallah bu projeyle Saraykent'ten Afrika'ya bir kardeşlik köprüsü, bir gönül köprüsü kurmak nasip olur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için nasıl mücadele ettiğini yakinen bilen idarecileriz. Zat-ı devletlerinin Afrika konusundaki mücadelesine, bu tür kardeşlik projeleriyle gücümüz ölçüsünde katkı sağlamayı arzu ediyoruz" dedi. - YOZGAT

Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek
Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek

YORUMLAR
500
2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı 2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı Saraykentliler Afrika'da su kuyusu açtıracak Saraykentliler Afrika'da su kuyusu açtıracak

Saraykent, Yozgat, Afrika, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika su kuyusu kampanyasına mektuplu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement