Afyonkarahisar\'da Jeotermal Sera Projesi

Afyonkarahisar'da kurulacak olan Çay-Çobanlar- Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay - Çobanlar - Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OTB ile ilgili yürütülmekte olan zemin sondaj, halihazır haritalar, imar planı, parselasyon çalışmaları ve taslak yerleşim planı ile ilgili olarak Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz'dan bilgi aldı.

Vali Yiğitbaşı, kent ve bölge için çok önemli ekonomik katkıları olacak projenin hayata geçirilmesi için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR