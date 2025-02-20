Afyonkarahisar'da Koyun Çiftliği Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar'da Koyun Çiftliği Büyüyor

Afyonkarahisar\'da Koyun Çiftliği Büyüyor

TKDK desteğiyle kurulan çiftlikte koyun sayısı 900'e ulaştı, damızlık üretim yapılıyor.

20.02.2025 12:17
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Afyonkarahisar'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle 3 yıl önce kurulan çiftlikte koyun sayısı giderek artıyor.

Çay ilçesinde iş insanı Ali Alimoğlu tarafından kurulan çiftliğin işletme müdürü Mustafa Murat Kelekçi (26), AA muhabirine, TKDK'ya sunulan projenin yapılan değerlendirmeler sonucu hibe desteği almaya hak kazandığını ve çiftliğin kurulduğunu söyledi.

Kelekçi, çiftlikte kuzulardan dişileri damızlık, erkekleri kasaplık olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Damızlık vasfı yüksek olarak seçilen kuzuları sürüye katarak yenilenme sağladıklarını anlatan Kelekçi, çiftlikte hem besi hem damızlık sistemi olduğunu dile getirdi.

Çiftlikte süt üretimi olmadığını aktaran Kelekçi, şöyle konuştu:

"Burası 2 bin 500 dekarlık alan. TKDK destekli olan projenin büyüklüğü 3 milyon 112 bin lira. Bunun 1 milyon 888 bin lirası hibe alınarak kurulan bir işletmeyiz. Tesisimiz 2022'de 250 merinos, 118 karabaş ırkıyla faaliyete başladı. Şu anda ise koyun sayımız 900'lere ulaştı. Hayvan refahına uygun AB standartlarında üretim yapıyoruz. Bu sayede besi randımanımız çok iyi. Yemimizi kendimiz ürettiğimiz için rekabet gücümüz çok yüksek. Türkiye'nin her yerine dişi damızlık kuzuları satıyoruz."

Çiftlikte kış döneminde 6 kişi çalıştıklarını belirten Kelekçi, yaz döneminde yem üretimi yaptıkları için daha çok kişi çalıştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Koyun Çiftliği Büyüyor - Son Dakika

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