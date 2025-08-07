Afyonkarahisar'da manda yetiştiriciliği projesine 1,5 milyon TL ek ödenek aktarılacağı açıklandı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, Ağustos ayı 4'üncü oturumunu tarihi bir anlam taşıyan noktada, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Büyük Taarruz'un başladığı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'ye yürüdüğü Çakırözü köyünün, meclis oturumu için özellikle tercih edildiğini vurguladı. Toplantının en dikkat çekici kararlarından biri, manda yetiştiriciliği projesine 1,5 milyon TL ek ödenek aktarılması oldu.

"Zaferin başkentinde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz"

Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ağustos ayı, Türk milleti için zaferlerle özdeşleşmiş bir aydır. Biz de bu anlamlı süreçte zaferin başkenti Şuhut'ta sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu toplantı bizim için sürpriz ve onur oldu"

Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ise, "Kurtuluş Savaşı'nın en kutsal hatıralarının yaşandığı bu topraklarda böyle bir toplantının yapılması bizim için büyük bir sürpriz oldu. Gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında meclis üyelerine hitap eden Özaşkın, "Allah'ın yanındaki değerini öğrenmek ister misin? Elbette isteriz. O halde ne işle meşgul olduğuna bak. Allah size güzel bir görev vermiş" diyerek teşekkür etti.

Kırsal kalkınmaya tarihi destek

Toplantıda alınan 1,5 milyon TL'lik ek ödenek kararının özellikle kırsal kalkınma ve hayvancılık alanındaki yatırımlar açısından önem taşıdığı belirtildi. Manda yetiştiriciliği projesiyle hem yerel ekonomiye katkı sağlanması hem de geleneksel hayvancılığın canlandırılması hedeflendiği bilgisi paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR