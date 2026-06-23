Afyonkarahisar'da Napolyon Kirazı Bekleniyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Napolyon Kirazı Bekleniyor

Afyonkarahisar\'da Napolyon Kirazı Bekleniyor
23.06.2026 11:20
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Sultandağı'nda yetişen Napolyon kirazı, yüksek rekolte ve lezzetiyle Avrupa'da tercih ediliyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve "Türk kirazı" olarak bilinen "Napolyon" cinsi kiraz, kalitesi ve lezzetiyle tercih sebebi oluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın ülkenin en önemli meyve üretim havzalarından birisi olduğunu söyledi.

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde üst gelir grubuna hitap eden zincir marketlerde Türk kirazı olarak satılan Ziraat 0900 (Napolyon) kiraz türünün çok tercih edildiğini anlatan Parlak, "Ülkede ve dünyada birçok bölgede kiraz yetiştirilmesine rağmen rakım, iklim koşulları, toprak yapısı ve havzanın özellikleri dolayısıyla bölgede yetiştirilen Napolyon kirazı, dünyanın en kaliteli ve lezzetli kirazlarından biri olarak bilinmekte ve değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Diğer yıllara oranla daha yüksek bir rekolte beklemekteyiz"

Parlak, kentte yaklaşık 46 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl iklim koşullarının uygun, bölgedeki yağışların yeterli olması sebebiyle diğer yıllara oranla daha yüksek bir rekolte beklemekteyiz. 2026'da beklediğimiz verim 56 bin ton olup, bu rekoltenin yaklaşık 36 bin tonu Sultandağı'ndaki üreticiler tarafından karşılanacak. Coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazı koyu kırmızı renkli, aroma olarak oldukça tatlı bir çeşittir. Bu kirazlar ihraç ediliyor. Genellikle Avrupa ülkelerinde tercih edilmektedir. Ağızları tatlandıracaktır. Kirazın hasat olmasıyla birlikte ihracat süreci de başlayacak."

"Bu yıl güzel bir sezon bekliyoruz"

Kiraz üreticisi Musa Durak (55) da 38 yıldır kiraz üreticiliği yaptığını dile getirdi.

Kiraz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Durak, "Çocuk nasılsa kiraz ağacı da öyle. Bu yıl güzel bir sezon bekliyoruz. Benim arazimden 200 ton kiraz rekoltesi bekliyorum. İnşallah, para kazanırsak bizden mutlusu olmaz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sultandağı, Ekonomi, İhracat, Kiraz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Napolyon Kirazı Bekleniyor - Son Dakika

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