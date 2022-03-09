Afyonkarahisar'dan Tarım ve Orman Bakanlığına 863 yatırım projesi gönderildi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, 863 yatırım projesinin bakanlığa gönderildiğini bildirdi.

Acar, AA muhabirine, 2006'dan itibaren belirli bir program çerçevesinde Afyonkarahisar genelinde 358 projeye 87 milyon lira hibe desteği ödendiğini belirtti.

Ayrıca Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların (KKYDP) makine ekipman destekleri kapsamında da 2 bin 760 çiftçiye 19 milyon 301 bin lira hibe desteği verildiğini aktaran Acar, "Bireysel sulama destekleri kapsamında 553 çiftçiye 7 milyon 915 bin lira hibe desteği verildi." dedi.

KKYDP projeleri kapsamında Afyonkarahisar'da 3 bin 671 proje uygulandığını, 114 milyon lira destek verildiğini vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"2022'de ise hibe konuları tarımsal ürünlerin işleme, tarımsal alanda kullanılacak enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işleme paketleme tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (ahır, ağıl, mantar tesisi) arıcılık ve arı ürünleri, aile işletmeciliği faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, ipek böceği, tıbbi aromatik yetiştiriciliği ve bir çok konuda hibe desteği verilecek. Bu yılda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği almak için başvurusu yapılan 818 altyapı ve 45 ekonomik yatırım projeleri değerlendirilmek üzere bakanlığa gönderilmiştir."

Acar, bu projelerin kabul görmesi durumunda istihdama yönelik önemli katkı sağlanmış olacağını ifade etti.