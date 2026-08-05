Ağrı\'da Buğday Hasat Sezonu Açıldı

Ağrı'da buğday hasat sezonu başladı. Geçen yıl 224 bin 458 ton buğday ile 112 bin 567 ton arpa üretiminin yapıldığı ilde, bu yıl uygun iklim koşulları ve tarımsal desteklerle verim ile ürün kalitesinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2026 yılı buğday hasat sezonu düzenlenen programla başladı. Programa katılan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, üreticilerle birlikte hasat heyecanını paylaşarak çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Programda konuşan Vali Bozkurt, Ağrı'nın tarım potansiyeline dikkat çekerek, geçen yıl il genelinde 1 milyon 10 bin 466 dekarlık alanda 224 bin 458 ton buğday, 657 bin 830 dekarlık alanda ise 112 bin 567 ton arpa üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Bozkurt, 2026 üretim sezonunda ise hem üretim kapasitesinin hem de dekar başına verimin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu yıl ürün verimi ve kalitesinin geçen yıla göre daha yüksek olduğuna ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Bozkurt, kış aylarında etkili olan kar ve yağışların üretime önemli katkı sağladığını dile getirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik destek çalışmaları, üreticilere verilen eğitimler, sertifikalı tohum dağıtımları ve sulama yatırımlarının da verim artışında önemli rol oynadığını kaydetti.

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girerken, program kapsamında sembolik ilk hasat gerçekleştirildi. Üreticilerle bir araya gelen Bozkurt, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için devlet desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Sonbahar döneminde İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yaklaşık bin çiftçiye 500 tonun üzerinde buğday tohumu dağıtılacağını açıklayan Bozkurt, bunun yanı sıra sebze ve meyve fidesi, çilek fidesi ile arılı kovan desteklerinin de sürdürüleceğini belirtti.

Ağrı'nın yaklaşık 11 milyon dekarlık arazi varlığıyla önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Program sonunda üreticilerle sohbet eden Bozkurt, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür ederek, 2026 hasat sezonunun Ağrı, bölge ve ülke ekonomisine bereket getirmesini temenni etti.