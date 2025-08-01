Ağrı\'da Hibeli Fide Desteği ile Tarımda Verim Artışı

Ağrı'da yüzde 75 hibeli sebze fidesi desteğiyle üretim alanları genişledi, verimde ciddi artış sağlandı. 150 çiftçiye toplam 147 bin fide dağıtılan projeyle hasat başladı, bu yıl yaklaşık 14 bin ton sebze verimi hedefleniyor

Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında sağlanan yüzde 75 hibeli fide desteği, üretime doğrudan katkı sundu. 2025 yılı itibarıyla il genelinde 150 çiftçiye toplam 147 bin adet fide dağıtıldı. Desteklerle birlikte ilk hasatlar alınmaya başladı, bu yıl yaklaşık 14 bin ton sebze verimi bekleniyor.

Proje kapsamında düzenlenen sebze hasadı programına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, sağlanan desteklerin tarımsal üretimde önemli bir ivme oluşturduğunu belirtti. Vali Koç, "İklim ve coğrafi yapı açısından önemli bir potansiyele sahip olan Ağrı'da, son yıllarda Bakanlık destekli projelerle tarım güç kazanmıştır. Verilen hibeler sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, kırsal yaşamı da destekliyor" dedi.

Ağrı'da 28 binden fazla kayıtlı çiftçi bulunduğunu belirten Vali Koç, üretimin cinsiyet farkı gözetmeden herkesin emeğiyle gerçekleştiğini vurguladı. Bu yıl dağıtılan fideler arasında 45 bin domates, 45 bin salatalık, 45 bin biber ve 12 bin patlıcan fidesi yer aldı.

Destekten faydalanan merkez ilçeye bağlı çiftçilerden Hüseyin Demir ise aldığı 980 fidenin verimini kısa sürede aldığını söyledi. "Yaklaşık üç dönüm kadar bostan ekiyoruz. Ektiğimiz alanın yüzde 70'ini verilen hibeyle oluşturduk. Salatada 2-3 ton, domateste dekara 6 ton civarında verim alıyoruz" diyen Demir, patlıcan gibi bölgede geç yetişen ürünlerde bile ilk hasadı yapabildiklerini aktardı.

İklim şartlarının üretimi zorlaştırdığını belirten Demir, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarına karşı ekim tarihini öne çektiklerini belirtti. "Eskiden 15 Mayıs'tan sonra ekim yapıyorduk, şimdi Haziran başında ekiyoruz. Bu sayede ürün gelişimini koruyabiliyoruz" dedi. - AĞRI