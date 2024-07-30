Ağrı'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Ağrı'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Ağrı\'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında düzenlenen '2024 Yılı 3. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, kentin istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda, istihdam oranını artırmak ve mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek için çeşitli stratejiler üzerinde duruldu. Kamu ve özel sektör iş birliğinin önemi vurgulandı ve mesleki eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedeflendi. Toplantıya kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı ve istihdam potansiyelini artırmak için çözüm önerileri sunuldu.

30.07.2024 15:24
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Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında düzenlenen '2024 Yılı 3. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda, kentin istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Koç, kentin istihdam oranını artırmak ve mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek için çeşitli stratejiler üzerinde durulduğunu belirtti. Koç, "İlimizin istihdam potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda, mesleki eğitim kurumlarımızla iş birliği yaparak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantıya, kentte faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Katılımcılar, istihdam sorunlarına çözüm önerileri sunarak, kentin istihdam potansiyelini artırmak için yapılabilecekler hakkında değerlendirmelerde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Mustafa Koç, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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