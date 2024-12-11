Ağrı\'da Tekstilkent Projesi ile İstihdam Artışı

Ekonomi

Ağrı'da ünlü markaların üretimlerinin yapıldığı Teksilkent projesi ile binlerce kişiye iş istihdamı sağlanırken, atölyelerde üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor.

Ağrı'da 2018 yılında hayata geçirilen Tekstilkent projesi ile başta kadınlar olmak üzere istihdam noktasında önemli bir artış yaşanırken, bir yandan da nitelikli iş gücü yetiştirilerek kentin ekonomisine katı sağlanması hedefleniyor. 117 bin metrekaresi il merkezinde olan ve toplamda 157 bin metrekarelik alana kurulan işletmelerde üretilen ünlü markalar, buradan yola çıkarak dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

"Hem üretim kültürünü geliştirmek hem de iş olanağı sağlamak adına bu projeyi destekliyoruz"

Tekstilkent'te bulunan Alders ve Gese firmalarını ziyaret eden Ağrı Valisi Mustafa Koç burada yaptığı basın açıklamasında, hayata geçirilen Tekstilkent projesi ile bölgede istihdam noktasında önemli bir artış sağlandığını ifade ederek, "Ağrı'mızda içinde olduğumuz bu fabrikanın da bulunduğu alan Tekstilkent. İlimiz genelinde 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaklaşa 'Üreten Gençler' adı altında başlayan Tekstilkent projemiz daha sonra Özel İdaremizin imkanlarının da kullanılmasıyla çok geniş bir alana sahip oldu. Bugün itibariyle ilimiz genelinde 157 bin metrekare alana kurulmuş durumda. Bunun 117 bin metrekaresi il merkezimizde ve 26 işletme şeklinde. Bunlardan 17 tanesi aktif olarak üretim yapıyor. Üretim yapılan bu işletmelerde ilimiz genelinde bin 600 hemşehrimiz evlerine iş götürüyor. Bin 600 hemşehrimizin yaklaşık yüzde 60'ı kadınlarımızdan oluşuyor. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Ağrı'mız zorlukların yaşandığı ve iş imkanının olmadığı bir şehir. Bu bilinçle, hemşehrilerimizin de desteğiyle hem üretim kültürünü geliştirmek hem de başta kadınlarımız olmak üzere hemşehrilerimize iş olanağı oluşturmak adına bu projeyi elimizden geldiği kadar güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

İşçilerin İŞKUR desteğiyle gerçekleştirilen işbaşı eğitim programlarıyla desteklendiğini belirten Vali Koç, "Bu Tekstilkent'in yapılmasıyla beraber bu firmalar buralara geldiler. Ondan öncesinde hemşehrilerimizin batıda çalışması nedeniyle iş tecrübesi vardı ama ilimizde Halk Eğitim Merkezimizin açtığı kurslar dışında potansiyel olarak böyle bir üretim ve meslek öğrenme yoktu. İŞKUR aracılığıyla işbaşı eğitim programları kapsamında ve değişik teşviklerle hem işletme hem de işletme içerisindeki üretme kültürünün gelişmesini destekliyoruz. İşe başlarken öğreniyorlar ama en önemlisi işe başladıktan sonrası. Burada öğrenip üretim yapmaya devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor"

Özellikle kadın istihdamının sağladığı fabrikalarda toplamda bin 600 kişinin çalıştığını söyleyen Vali Mustafa Koç, yatırımcıları Ağrı'ya davet ederek, "Burası tekstil atölyesi olduğu için üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Tekstil zaten doğası gereği kadın istihdamının ağırlıklı olduğu bir sektör. İlimizde de bin 600 kişi çalışıyor şu anda. Bunun yüzde 60 civarı kadın çalışanlarımız. Ben Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcılarımızı buralara yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - AĞRI