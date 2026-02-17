Agrotech'te Yeni Genel Müdür Serhan Nircan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Agrotech'te Yeni Genel Müdür Serhan Nircan

17.02.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serhan Nircan, Agrotech'in Genel Müdürü olarak atanmış olup, şirketin büyüme stratejilerine katkı sağlayacak.

Tarım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Agrotech'te Genel Müdürlük görevine Serhan Nircan getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Agrotech'te yönetim yapılanması kapsamında üst düzey bir atama gerçekleşti.

Telekomünikasyon, teknoloji ve yeni nesil ticaret alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Nircan, Agrotech Genel Müdürü oldu.

Bircan'ın, yeni görevinde şirketin büyüme stratejilerine, operasyonel verimlilik hedeflerine ve teknoloji odaklı dönüşüm vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilkent Üniversitesi mezunu Serhan Nircan, IMD Business School'da tamamladığı Global Liderlik Programı ile uluslararası yönetim perspektifini güçlendirdi.

Fuudy ve İsteGelsin'de operasyon ve operasyonel mükemmellik fonksiyonlarına, Yıldız Ventures'ta yeni iş modellerinin pazara giriş süreçlerine liderlik eden Nircan, kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği Turkcell'de satış geliştirme, müşteri süreç yönetimi ve alternatif satış kanallarında kritik görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca farklı sektörlerde büyüme stratejileri, operasyonel mükemmellik ve karlılık odaklı dönüşüm projelerine liderlik eden Nircan, son olarak Apple'ın premium partneri Gürgençler'in tedarik zinciri ve satın alma fonksiyonlarını yönetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Agrotech'te Yeni Genel Müdür Serhan Nircan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:56:35. #7.11#
SON DAKİKA: Agrotech'te Yeni Genel Müdür Serhan Nircan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.