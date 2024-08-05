Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Yüzde 65,93

Ekonomi

Ağustos ayı için kira artış oranı yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ağustos ayı kira artış tavanı yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. TÜFE'de değişim Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL