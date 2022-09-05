Ağustos ayında en çok üniversite eğitimi pahalandı - Son Dakika
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Ağustos ayında en çok üniversite eğitimi pahalandı

05.09.2022 10:21
Ağustos ayında en çok üniversite eğitimi pahalandı

Ağustos ayında fiyatı en fazla artanlar listesinin başında yüzde 24,24 ile üniversite eğitimi geldi.

Ağustos ayında fiyatı en fazla artanlar listesinin başında yüzde 24,24 ile üniversite eğitimi geldi. Geçen ay en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 8 düşüş ile kümes hayvanları eti oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Ağustos ayında en fazla fiyat artışı yüzde 24,24 ile üniversite eğitiminde yaşanırken en çok ucuzlayan grup yüzde 8 ile kümes hayvanları eti olarak gerçekleşti.

En çok pahalanan ürünler

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; üniversite eğitim yüzde 24,24, ilaçlar yüzde 16,72, meyve ve sebze suları yüzde 14,21, reçel, marmelat ve bal yüzde 10,14, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 9,87, pirinç yüzde 9,78, konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler yüzde 8,51, buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı yüzde 7,22, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 7,09, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 6,10 oldu.

En çok ucuzlayanlar

En çok ucuzlayan ürünler ise kümes hayvanları eti yüzde 8, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 7,79, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 6,72, taze meyveler yüzde 5,89, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 3,23, kuzu, koyun, keçi eti yüzde 2,33, margarin yüzde 2,16, diğer katı ve sıvı yağlar yüzde 1,03, makarna çeşitleri yüzde 0,98, kadın giyim yüzde yüzde 0,06 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos ayında en çok üniversite eğitimi pahalandı - Son Dakika

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