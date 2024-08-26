Ağustos Ayında Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişti

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2 azaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88 değerini aldı.