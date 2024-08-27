Ağustos Ayında Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Yükseldi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre, ağustos ayında hanehalkı enflasyon beklentileri 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükselirken, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine geriledi.

TCMB, ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Sektörel enflasyon beklentileri; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde edildi.

2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.