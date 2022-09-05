Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon oranları hakkında açıklama: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 24 yılın zirvesini yenilemiş oldu.

"EN BÜYÜK EKONOMİLER ENFLASYON VE RESESYONLA BOĞUŞUYOR"

Açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hayli iddialı mesajlar verdi. İşte Bakan Nebati'nin Twitter hesabından paylaştığı o açıklamalar;

"Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.

"POLİTİKALARIMIZI YATIRIM VE ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEK İÇİN KULLANIYORUZ"

Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır.

"ENFLASYONUN DAHA DA HIZ KESTİĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz."