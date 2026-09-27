Ağustos ihracatı 42,1 milyon dolar olan esnafın en büyük pazarı BAE oldu

Türkiye'de mikro işletmeler ve geleneksel meslek kolları olarak bilinen esnaf ve sanatkarlar, ağustos ayında yaklaşık 42,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde 2 milyon 263 bini aşkın esnaf ve sanatkar faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu işletmelerin, küresel pazarlara açılma eğilimi, ağustos ayında da devam etti.

Bu doğrultuda, esnaf ve sanatkarlar ağustos ayında yaklaşık 42,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın lokomotifi BAE ve ABD

Esnafın dış satımında geleneksel Avrupa ülkelerinin yanı sıra Körfez ve Kuzey Amerika pazarlarının ağırlığı dikkati çekti.

Ağustos ayında esnaf ve sanatkarların en fazla ihracat yaptığı ülke, 6 milyon 687 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE'yi, 4 milyon 77 bin dolarlık dış satımla ABD izledi.

İran 3 milyon 231 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, Almanya'ya 2 milyon 675 bin 227 dolar, Romanya'ya ise 1 milyon 960 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aylık ihracat 40 milyon dolar bandında seyretti

Bakanlığın son 6 aylık verilerine göre, esnaf ve sanatkarların aylık ortalama 40 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleşti.

Esnaf ve sanatkarların ihracat gelirleri, söz konusu dönemde dalgalı bir seyir izledi.

İhracat geliri, martta 34,9 milyon dolar iken nisanda 39 milyon dolar, mayısta 36,9 milyon dolar, haziranda 41,1 milyon dolar, temmuzda 40,9 milyon dolar ve ağustosta 42,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kredide ağustos hareketliliği

Öte yandan, ağustos ayında esnaf ve sanatkarların finansmana erişiminde de hareketlilik görüldü.

Hazine sübvansiyonlu faiz indirimli kredilerde, yılın 8 ayında toplam 113,6 milyar liralık kullandırım yapılırken, bunun 26,2 milyar liralık bölümü ağustos ayı içerisinde sağlandı.

Kredi hacminde, toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma ve depolama sektörleri ilk sırada yer aldı.