TOBB, Ağustos'ta Sanayi Kapasite Raporlarında Yüzde 7,39 Artış Bildirdi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB, Ağustos'ta Sanayi Kapasite Raporlarında Yüzde 7,39 Artış Bildirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustosta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısının yıllık bazda yüzde 7,39 artışla 4 bin 591'e ulaştığını duyurdu. En çok rapor İstanbul'dan 1206 adet ile geldi; Ankara ve Bursa ise sırasıyla 323 ve 305 raporla takip etti. Bununla birlikte, aktif kapasite raporları sayısı yüzde 1,43 azalarak 95 bin 625'e geriledi ve çalışan sayısı ise yüzde 1,3 artışla 4 milyon 7 bin 814 oldu.

05.09.2024 11:16
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ağustosta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 7,39 artarak 4 bin 591 oldu.

TOBB, ağustos ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 7,39 artışla 4 bin 591'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1206 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 323 raporla Ankara ve 305 ile Bursa izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ağustos 2023'te 97 bin 8 iken geçen ay yüzde 1,43 azalışla 95 bin 625'e geriledi.

Çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 4 milyon 7 bin 814 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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