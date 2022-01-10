Üye Girişi
AHBİB 150'ye yakın ülkede ihracatını artırdı - Son Dakika

AHBİB 150'ye yakın ülkede ihracatını artırdı

10.01.2022 10:51
AHBİB 150'ye yakın ülkede ihracatını artırdı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 34 artışla 1,57 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 34 artışla 1,57 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AHBİB olarak 9,15 milyar dolarlık ülke geneline sektör ihracatından yüzde 17'lik pay aldıklarını belirten Arslan, 150'ye yakın ülkede ihracat artışları sağladıklarını vurguladı.

AHBİB Başkanı Arslan, açıklamaya yaparak 2021 yılında gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarını açıkladı. Küresel lojistik maliyetlerindeki artışın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına yakın bir konuma sahip olan Türkiye için ciddi bir rekabet avantajı sağladığını kaydeden Başkan Arslan, navlun fiyatlarındaki artışlar ve konteyner bulamama krizine karşı gemi yüklemelerinde konvansiyonel metotlara dönüş yaparak çözüm üreten hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün fırsatları en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştığını ifade etti. Arslan, "Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artış sağlayarak 169,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. 2020 yılında 1 milyar 177 milyon dolar olan bölge ihracatımızı 2021 yılında 1 milyar 577 milyon dolara yükselttik. AHBİB olarak geçen yıla göre yüzde 34 düzeyinde artış elde ettik" dedi.

"Üretim artışına, türev ürünlere ve orijinal ürün tanıtımına yoğunlaşmalıyız"

Pandemi sürecinde gıda üretiminin tüm ülkeler için savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğine bir kez daha dikkat çeken Başkan Arslan, Türkiye'nin hububat ve bakliyat ürünlerinde tarımsal üretim kapasitesini artırması, türev ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarına daha da önem vermesi, gen kaynakları Anadolu'da bulunan bakliyat ürünleri üzerinden yürüteceği 'orijinal ürün' temalı yeni tanıtım çalışmalarıyla küresel gıda sektöründen daha fazla pay alabileceğini dile getirdi. Arslan, üretimi artıracak havza bazlı yeni destekleme mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"En fazla bakliyat, pastacılık ürünleri ve şeker ihraç ettik"

AHBİB'in 2021 yılı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Arslan, "Birliğimiz geçen yıl 2 milyon 77 bin ton ürüne küresel pazarlarda değer kazandırdı. Bu yıl da en çok bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. Bakliyat ürünlerinde yüzde 46 artışla 415,3 milyon dolar değere ulaştık. Pastacılık ürünleri yüzde 4 artış ve 327,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada, şeker ve şeker mamulleri yüzde 55 artış ve 175,3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Tüm ürün gruplarına baktığımızda en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Kırmızı mercimek, 173,2 milyon dolar değer ile bölge ihracatımızın yüzde 11'ini oluşturdu" diye konuştu.

"150'ye yakın ülkede ihracatımızı artırdık"

AHBİB olarak geleneksel pazarların yanı sıra uzak diyarlarda da önemli ihracat artışları yakaladıklarına vurgu yapan Arslan, "2021 yılında 188 ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 150'ye yakın pazarda ihracat hacminde artışlar elde etti. Bu yıl da en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 303,8 milyon dolar değer ile Irak oldu. Yüzde 65 artış sağladığımız Irak pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 19'unu oluşturdu. Suriye yüzde 80 artış ve 172 milyon dolar değer ile ikinci, Yemen yüzde 79 artış ve 58 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Afganistan, Endonezya, Nijerya, Romanya, Çin, İran, KKTC, Angola, Güney Afrika ve Bulgaristan önemli ihracat artışları elde ettiğimiz pazarlar oldu" ifadelerini kullandı. - MERSİN

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Akdeniz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHBİB 150'ye yakın ülkede ihracatını artırdı - Son Dakika Ekonomi


Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: AHBİB 150'ye yakın ülkede ihracatını artırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement