AHKİB'in İhracatı Yüzde 24,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AHKİB'in İhracatı Yüzde 24,6 Arttı

15.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHKİB, 2023'ün ilk yarısında 289 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

YAKUP SAĞLAM - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 24,6 artışla 289 milyon dolarlık dış satıma imza attı. ???????

AHKİB, bu yılın ocak-haziran döneminde 30,25 milyon kilogram hazır giyim ve konfeksiyon ürününü uluslararası pazarlarda değerlendirerek 289 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla dış satımı Hollanda, Irak ve Kazakistan'a gerçekleştiren Birlik, İspanya, Almanya ve Tacikistan'a ihracatını da önemli ölçüde artırdı.

Adana, Mersin, Hatay, Kayseri ve Karaman'ın bünyesinde olduğu Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatının 128,9 milyon dolarını kadın, 76,2 milyon dolarını erkek dış giyim ürünleri, 16,7 milyon dolarını hazır eşya ve kalanını diğer ürün grupları oluşturdu.

"Bölgemiz birçok köklü firmaya ev sahipliği yapıyor"

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, AA muhabirine, Türkiye'nin hazır giyim sektörünün esnek üretim kabiliyetine ve değişime hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Birliklerinin yılın ilk yarısında 289 milyon dolarlık dış satım yaptığını belirten Aytek, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladıkları yüzde 24,6'lık artışın sevindirici olduğunu ifade etti.

Bölge olarak sektöre önemli katkı sağladıklarını dile getiren Aytek, şöyle konuştu:

"Bölgemiz, tekstil ve hazır giyim sektöründe dikey entegrasyona sahip üretim altyapısıyla Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Buradan birçok küresel müşteriye yüksek hacimli ihracat gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz, yılların deneyimine sahip uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış birçok köklü firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu birikim, bölgemizin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturuyor. Potansiyelimizin farkındayız ve bölgesel teşvik mekanizmalarının daha etkin kullanılmasıyla ihracat rakamlarımızın çok daha yukarı taşınabileceğine inanıyoruz."

Aytek, zihinsel üretkenliği, yenilikçiliği ve vizyonu ön planda tuttuklarını, özgün tasarım, markalaşma ve dijital dönüşüme de önem verdiklerini söyledi.

"Önceliğimizin mevcut pazarlarda derinleşmek"

Mevcut pazarlarındaki güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Aytek, "Güvenli ve sürdürülebilir tedarik açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir avantaj sunduğu tartışmasız bir gerçek. Bu nedenle önceliğimizin mevcut pazarlarda derinleşmek." dedi.

Aytek, Türk hazır giyim sektörünü daha yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AHKİB'in İhracatı Yüzde 24,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:46:31. #7.13#
SON DAKİKA: AHKİB'in İhracatı Yüzde 24,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.