Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ahmet Güleç, MOSFED'in 10. yıl kutlamasında başkanlığa yeniden seçildi. Yeni yönetim oluştu.

22.12.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MOSFED'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

MOSFED'in yeni yönetim kurulu üyeleri Ercan Ata, Nuri Gürcan, Murat Tunç, Hasan Arapoğlu, Davut Karaçak ile İsmail Biçer oldu.

Toplantıda oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Güleç, MOSFED'in 10 yıllık süreçte sektöre kazandırdığı ivmeyi değerlendirdi.

Birlikte yazdıkları bu başarı hikayesinin teknolojiden tasarıma, sürdürülebilir büyümeden global vizyona kadar uzandığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"2028'de dünya mobilya ticaretinde yüzde 3 pay hedefiyle, 1 milyar insana dokunmak için kararlıyız. Bugün, hep birlikte geleceği şekillendiriyoruz. Çünkü biz, 10'dan sonraya da hazırız. Zorlu koşullarda çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tasarım ve inovasyon odağında büyümeyi hedefliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ve Furnishings & Design Istanbul gibi dünya çapında dikkat çeken organizasyonlar düzenledik. Türk mobilyasının global arenada hak ettiği değeri görmesi için güçlü adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz."

"Bütün kategorilerde üretim yapabilen 4 ülkeden birisiyiz"

Ahmet Güleç, MOSFED'in Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada üst sıralara taşımayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri verdi.

"Sektör olarak son 10 yılda o kadar büyük bir yol katettik ki dünyanın bütün kategorilerde üretim yapabilen 4 mobilya ülkesinden biri, dünyanın ise 7'nci büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldi. Bunu hedefli stratejimiz, yüksek adaptasyon becerimiz, 45 bini aşkın üreticimiz ve 500 bine yakın çalışanımızla başardık. Son 10 yılda ayağa kalktık ve dünyada dikkatleri üzerine çeken bir üretici durumuna geldik. Bu tablo potansiyelimizi tam olarak ortaya koymamız halinde dünyadaki etkimizin daha da büyüyeceğini bizlere gösteriyor. Bunun için de sorunlarımızı net bir şekilde tarif etmemiz, çözümleri ortaya koymamız ve geri adım atmadan bunu uygulamamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Ahmet Güleç, istanbul, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:20:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.