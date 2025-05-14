Ahşap ambalaj ve palet sektöründen 4. Tarım Orman Şurası'na tarihi katkı - Son Dakika
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Ekonomi

Ahşap ambalaj ve palet sektöründen 4. Tarım Orman Şurası'na tarihi katkı

Ahşap ambalaj ve palet sektöründen 4. Tarım Orman Şurası\'na tarihi katkı

Ahşap palet ve ambalaj sektörü, 4. Tarım Orman Şurası'nda ilk kez stratejik sektör olarak değerlendirildi.

14.05.2025 18:16
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Ahşap palet ve ambalaj sektörü, 4. Tarım Orman Şurası'nda ilk kez stratejik sektör olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama ile şura kararları resmiyet kazanırken, sektör temsilcileri bu tarihi adımı memnuniyetle karşıladı.

Ahşap Palet Sektörü Artık Stratejik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından " Türkiye Yüzyılı, Bereketin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası, 371 hedef ve 2 bin 678 stratejiyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurulan sonuç beyannamesinde, ahşap ambalaj ve palet sektörüne yönelik stratejik yaklaşımlar da yer aldı. Tüm Ahşap Ambalaj ve Palet Üreticileri Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu ile Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL-EPAL Türkiye) Başkanı Cafer Özgen, şurada sektörün temsilcisi olarak yer aldı.

"Sektörümüz Doğrudan Politikaların İçinde"

TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla resmiyet kazanan Şura kararlarını değerlendirdi. Balcıoğlu, ahşap ambalaj ve palet sektörünün yalnızca lojistik ve sanayi açısından değil, sürdürülebilir ormancılık politikaları bakımından da stratejik bir rol üstlendiğini belirtti. Sektörün "Entegre ve Sürdürülebilir Ormancılık Yönetimi" çalışma grubuna dahil edilmesinin tarihi bir gelişme olduğunu vurgulayan Akın Balcıoğlu, "Bu adımla birlikte ormancılık politikalarına doğrudan katkı sunma imkanı elde ettik. Şura'da alınan kararlar, sektörümüzü sürdürülebilirlik temelli bir dönüşüme taşıyacak" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Şura'da ortaya konan 371 hedef ve 2 bin 678 stratejinin hayata geçirilmesiyle birlikte ahşap ambalaj ve palet sektöründe yapısal bir dönüşüm sürecinin başlayacağını ifade etti. Sektörün çevreci üretim modelleriyle karbon ayak izini azaltma ve kaynakları verimli kullanma konusunda önemli katkılar sunduğunu kaydeden Balcıoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e sektör adına teşekkür eden Balcıoğlu, sürece katkı sunan tüm paydaşlara da minnettar olduklarını söyledi. Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü ile MDF Yonga Levha Sanayicileri Derneği'nden Teyfik Dedebaş'ın katkılarının ise kararların şekillenmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

TEPAL-EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen de yaptığı açıklamada, ahşap palet ve ambalaj sektörünün sürdürülebilir ormancılığın vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi. Şura kararlarının, sektörün karar alma süreçlerinde daha görünür hale gelmesini sağlayacağını belirten Başkan Özgen, "Türkiye'nin orman varlığını koruma hedefiyle paralel ilerleyen sektörümüzün daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahşap ambalaj ve palet sektöründen 4. Tarım Orman Şurası'na tarihi katkı - Son Dakika

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