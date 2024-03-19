Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mart ayında çocuklara 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mart ayında çocuklara 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayında 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, Mart ayına ilişkin 887,4 milyon TL SED ödemesi yapıldığını söyledi.

19.03.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayında 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayına ilişkin 887,4 milyon TL SED ödemesi yaptık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mart ayında çocuklara 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:26 Olaylı maçta yeni gelişme Osayi Samuel’in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
14:39 Leyla Bilginel’den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım
14:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
14:16 Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış
14:12 Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
14:12 Erdoğan’ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan’da tepkiyle karşılandı Hükümete çağrı yaptılar Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar
14:08 Ankara’da Aşk Acısı Çeken Genç, Metro Seferlerini Durduurdu Ankara'da Aşk Acısı Çeken Genç, Metro Seferlerini Durduurdu
13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 15:29:54. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mart ayında çocuklara 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement