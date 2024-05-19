Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mayıs Ayında 878 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık - Son Dakika
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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mayıs Ayında 878 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

19.05.2024 13:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına ilişkin 878 milyon TL SED ödemesi yaptık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mayıs Ayında 878 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mayıs Ayında 878 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yaptık - Son Dakika
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