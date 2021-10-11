Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi

Geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde restoran açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe İngiliz basınının hedefinde. Nusret'in tuz serpme ve biftek dilimleme hareketleriyle 2017'de bir internet fenomeni haline geldiğini belirten The Sun gazetesi, Nusret'in fiyatlarının inanılmaz olduğunu aktardı.

AİLECEK YEMEK 15 BİN TL'YE MAL OLDU

Daha önce üç burgerin 3.600 TL ve bir bifteğin 7.500 TL olmasıyla gündeme gelen Nusret'in Londra'daki restoranın fiyatları bir müşterinin aktarmasıyla yine gündem oldu. The Sun'un aktardığına göre Nusret'in yeni restoranına giden müşterilerden biri, ailecek yedikleri yemeğin onlara 1.182 sterline (Yaklaşık 15 bin TL) mal olduğunu söyledi.

38 MİLYON STERLİNLİK SERVET

Ünlü şefin, dünya yıldızı arkadaşlarının da sayesinde 38 milyon sterlin değerinde bir serveti olduğuna inanılıyor. Haberde "Bunun çılgınca olduğunu mu düşünmüyor musunuz?" denildi.