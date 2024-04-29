AirChina, Çin'in yerli yolcu uçağı C919'dan 100 adet satın alacak - Son Dakika
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Ekonomi

AirChina, Çin'in yerli yolcu uçağı C919'dan 100 adet satın alacak

AirChina, Çin\'in yerli yolcu uçağı C919\'dan 100 adet satın alacak

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirChina, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 tipi yerli yolcu uçaklarından 100 adet satın alacağını duyurdu. Uçakların teslimatı 2024 ile 2031 arasında gerçekleştirilecek. C919, Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı olarak Boeing 737 ve Airbus 320 modellerine rakip olarak tasarlanmıştır.

29.04.2024 18:25
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Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirChina, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen "C919" tipi yerli yolcu uçaklarından 100 adet satın alacağını bildirdi.

Şirket, Şanghay Borsası'na yaptığı bildirimde, orta mesafe yolcu uçağından 100 adet yeni sipariş verdiğini duyurdu.

AirChina, C919'ların her biri için 108 milyon dolar baz fiyat ödemek üzere anlaşmaya varırken uçakların 2024 ile 2031 arasında teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşmada, piyasaya yeni sürülen C919 için ilk satışlarından daha yüksek bir baz fiyat belirlenmesi dikkati çekti.

AirChina, 25 Aralık 2023'te COMAC'a, C919'dan 6 ve kısa mesafe bölgesel yolcu uçağı ARJ21'den 11 adet sipariş verdiğini duyurmuştu.

China Eastern tanesini 99 milyon dolardan almıştı

Devlete ait bir başka hava yolu şirketi olan China Eastern, 2021'de tanesi 99 milyon dolardan 5 adet C919 satın almak üzere COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs 2023'te Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

China Eastern, 28 Eylül 2023'te, 2024 ile 2031 arasında teslim edilmek üzere, 100 adet C919 daha satın almak üzere anlaştıklarını duyurmuştu.

Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı

Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı olan tek koridorlu ve dar gövdeli "C919", "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanmıştı.

Uçak, ilk test uçuşunu 14 Mayıs 2022'de yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden lisansını 30 Eylül 2022'de, seri üretim lisansını ise 30 Kasım 2022'de almıştı.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan "C919", ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Kaynak: AA

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