AJet'in St. Petersburg Seferleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

AJet'in St. Petersburg Seferleri Başladı

AJet\'in St. Petersburg Seferleri Başladı

AJet, İstanbul'dan St. Petersburg'a ilk seferini gerçekleştirerek kültürel bağları güçlendiriyor.

17.03.2025 15:15
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AJet, İstanbul'dan Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a ilk seferini yaptı.

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet'in Rusya'da, Moskova'dan sonra; ikinci hattı St. Petersburg oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na ilk sefer, 15 Mart Cumartesi günü törenle yapıldı. İki tarihi kent arasında; mart ayında haftada 4 gün olarak başlayan karşılıklı seferler, nisan ayından itibaren her gün olacak.

Havayolu şirketi, tarihi ve kültürel dokusuyla Rusya'nın kültür başkenti olarak anılan St. Petersburg'u uçuş ağına ekledi. AJet'in İstanbul'dan St. Petersburg'a ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, AJet yöneticileri ve Sabiha Gökçen Havalimanı üst yönetimi katıldı. 3 saat 50 dakika süren ilk uçuşun ardından AJet yolcularını taşıyan uçak, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Pulkovo Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine; Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev, AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Türk basınının önemli temsilcileri ile AJet ve havalimanı yöneticileri katıldı.

Tarih boyunca sanatın, ticaretin ve kültürün merkezi olmuş iki büyük şehir arasındaki yeni hat, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda kültürel, ticari ve turistik bağları güçlendiren önemli bir köprü olacak.

"Türkiye ile Rusya arasındaki beşeri ilişkiler gelişecek"

Törende konuşma yapan St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, St. Petersburg hattının açılmasının sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, İstanbul-St. Petersburg seferlerinin başlamasıyla Türkiye ile Rusya arasındaki beşeri ilişkilerin gelişeceğini belirtti.

İstanbul-St. Petersburg seferleri her gün olacak

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri mart ayında haftada 4 gün olacak. Yaz tarifesinin başladığı, nisan ayı başından itibaren ise her gün karşılıklı sefer olarak düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Petersburg, istanbul, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AJet'in St. Petersburg Seferleri Başladı - Son Dakika

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