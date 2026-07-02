AJet'ten Yüzde 30 İndirimli Yurt İçi Uçuş Biletleri

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.