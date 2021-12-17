Üye Girişi
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi - Son Dakika

Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi

17.12.2021 14:35
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi

Ordu'nun Ünye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından üreten kadınlar projesi kapsamında Yerli Malı Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından üreten kadınlar projesi kapsamında Yerli Malı Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yerli Malı Haftası sebebiyle kadınlar tarafından açılan sergi, yöresel ürünler başta olmak üzere el emeği ve birbirinden farklı değişik ürünlerle ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ülke ve ev ekonomilerine can veren el emeği ürünlerin bu serginin açılışına vesile olduğunu söyleyen Ak Parti Ünye İlçe Kadın Kolları Başkan Neşe Akgül Tiyaloğlu, "12-18 Aralık tarihlerinde Yerli Malı Haftası dediğimiz tutum, yatırım ve Türkiye malları haftası sebebiyle bu gün üreten kadınlarımızın evlerde el emekleriyle ürettikleri ürünleri hem ekonomilerine can vermek adına bu gün meydanda sergimizi açtık. Bu sebeple ekonomi birimimizin başkanlığında düzenlediğimiz bu programımızı herkesin gelerek destek vermesi bizleri için önemlidir. Yerli Malı Haftası 1946 yılından itibaren kutlanmaya başladı. Bizim kazançlarımızın yurt dışına çıkmasını engellemek hem yerli ve milli tüketimi arttırmak ve ekonomiye can vermek amacıyla planlandı ve halende devam ediyor. Eskiden yerli malı dediğimizde aklımıza sadece elma, armut ve kekler gelirken bu günkü güçlü Türkiye sayesinde İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımaz, TEKNOFEST'lerimiz ve ASELSAN'larımız gelmektedir. Üretimin önce evde kadınlarla başladığını biz biliyoruz. Kadınlarımız mutfaklarında bunları üreterek küçük ölçekte ev ekonomilerine büyük ölçekte ise ülke ekonomisine destek vermektedirler. Güçlü kadınlar olarak güçlü Türkiye'yi ayakta tutmaktadırlar. Dolayısıyla güçlü kadınlarımızın her daim yanlarında olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Yerli üretim derken şu anda KOSGEB'lerimiz ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyona yakın destekler vermektedir. Bunun yüzde 70'i hibe diğer kalanı yüzde 30'u geri ödeme şeklindedir. Aynı zamanda milli tüketim diyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezerek alışveriş yaptı. - ORDU

Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi

Yerli Malı, AK Parti, Hisarcık, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:40 Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi
14:38 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu
14:34 Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı
14:31 Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu
14:29 Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın
14:26 Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!
14:02 Einstein'ın teorisi uzayda doğrulandı: Zaman genişlemesi ve 6 madde kanıtlandı
13:53 ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:48 Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz         
14:38
Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu         
14:32
Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın! Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!         
14:26
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Veda videosu yayınlayarak ameliyata giren Seren Serengil'den güzel haber geldi Veda videosu yayınlayarak ameliyata giren Seren Serengil'den güzel haber geldi         
13:11
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:47:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement