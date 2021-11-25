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AK Parti İl Başkanı Aydın, "Organize sanayi bölgesi Bismil ekonomisine nefes olacak" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Aydın, "Organize sanayi bölgesi Bismil ekonomisine nefes olacak"

25.11.2021 15:26
AK Parti İl Başkanı Aydın, "Organize sanayi bölgesi Bismil ekonomisine nefes olacak"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Başkanı Veysel Yağmur ve ilgili bürokratlar ile birlikte Bismil'de kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer incelemelerinde bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Başkanı Veysel Yağmur ve ilgili bürokratlar ile birlikte Bismil'de kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer incelemelerinde bulundu.

Gün boyu yapılan incelemeler sonucunda OSB için uygun alanın kararlaştırıldığını ifade eden AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bu adımın ilçede ekonomik kalkınma ve istihdam için tarihi önem taşıdığını söyledi.

İlçenin sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydın, Bismil ve bölge ekonomisine can suyu olması beklenen Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirileceği alanı tespit edebilmek için ilçede incelemeler yaparak projenin içeriği hakkında açıklamalar yaptı. Organize Sanayi Bölgeleri projelerinin bölgenin ekonomik kalkınmasına ciddi katkılar sağladığını ifade eden Aydın, Bismil Organize Sanayi Bölgesinin binlerce insana iş alanı açacağını da kaydetti.

"Bismil için çok değerli bir yatırım"

Organize Sanayi Bölgesinin ilçenin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayarak işsizlik sorununun çözümü noktasında ciddi bir katma değer oluşturacağını aktaran Aydın, "Her yıl buradan çalışmak için Türkiye'nin başka bölgelerine giden vatandaşlarımızın mevsimlik göçünü önleyecektir. Hem Bismil hem bölge için çok ciddi bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik kalkınma ve istihdam adına sevindirici bir gelişme. Binlerce kişinin çalışacağı Organize Sanayi Bölgesi inşallah en kısa zamanda tamamlanarak Bismil halkına teslim edilecektir. Tarım ekonomisi konusunda iyi bir alt yapı ve potansiyele sahip olan Bismil'in kaderini değiştirecek olan Organize Sanayi Bölgesinin şimdiden Bismilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

AK Parti İl Başkanı Aydın, Organize sanayi bölgesi Bismil ekonomisine nefes olacak
AK Parti İl Başkanı Aydın, Organize sanayi bölgesi Bismil ekonomisine nefes olacak

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, Bismil, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti İl Başkanı Aydın, 'Organize sanayi bölgesi Bismil ekonomisine nefes olacak' - Son Dakika Ekonomi


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