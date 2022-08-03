AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, tırpanla hasat yaptı - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, tırpanla hasat yaptı

03.08.2022 12:16
AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, tırpanla hasat yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eskipazar ilçesinde tırpan sallayarak buğday hasadı gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eskipazar ilçesinde tırpan sallayarak buğday hasadı gerçekleştirdi.

"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Doğancılar, Hanköy, Karahasanlar, Köyceğiz, Arslanlar ve Boncuklar köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ünal, hububat hasadına katıldı.

Eline aldığı tırpanı biledikten sonra buğday hasadı yapan Ünal, "Çiftçinin mirası, emeği ve bayramı hasat zamanıdır. Bizim de hasada katkımız olsun istedik. Tırpanla ekin biçip tırpan biledik ve çekiçledik. Büyük gayret ve fedakarlık gösteren çiftçilerimize bereket getirmesini diliyorum. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Bol ve bereketli olsun inşallah." dedi.

Ziyaretlere, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yarkan ve İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, tırpanla hasat yaptı - Son Dakika

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