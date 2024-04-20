AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "İlk Evim Arsa" projesinde gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu.
Kütahya merkezinde bin adet müstakil arsa için hak sahipliği belirleme kurasının 22 Mart 2023 tarihinde, 160 adet müşterek hisseler için arsa belirleme kurasının ise 24 Mart 2023 tarihinde çekildiğini belirten İl Başkanı Önsay, 1000 adet Müstakil Arsa ve 160 Müşterek Arsa Hissesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyon 61 bin 40 metrekare arsanın TOKi'ye devrinin yapıldığını kaydetti.
Müşterek arsalar için sözleşmelerin imzalanmaya başladığını ifade eden Başkan Önsay, "Parmakören Mahallesinde 88 bin 342 metrekare alanda, mevcut plan üzerinden 160 adet Müşterek Arsa Hissesi üretilmiş olup parselasyon planları tamamlanmıştır. Tahsis işlemleri ve bankada sözleşme imzalama süreci başlamıştır. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Müstakil arsalar için çalışmalar devam ediyor. Parmakören Mahallesinde 1 Milyon 941 bin 645 metrekare alanda 1000 adet Müstakil Arsa için taslak plan çalışılmış olup kurum görüşlerinin tamamlanmasından sonra revize edilip onay aşamasına geçilecektir. Bu sürecin de 2 ay içinde tamamlanıp sözleşme imzalama noktasına gelinmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan 'İlk Evim Arsa' projesi açıklaması - Son Dakika
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