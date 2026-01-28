AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden - Son Dakika
Ekonomi

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden

28.01.2026 20:41
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, emeklilerin tepkisini çekecek sözler sarf etti. Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, katıldığı bir etkinlikte emekli maaşlarıyla ilgili tepki çekecek sözler sarf etti. Kendisinin aldığı emekli maaşı ve milletvekili maaşının yetmediğini savunan Özcan, arabayı devlet vermediğini, Meclis'teki yemeklere de zam yaptıklarını söyledi.

"EMEKLİ VE MİLLETVEKİLİ MAAŞIMI VEREYİM, İDARE ET"

Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN MECLİS'TEKİ YEMEKLERE ZAM YAPTILAR"

Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar.

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 2252 2252:
    Adam mağdur cuma günü para toplayalım bu zat için 66 0 Yanıtla
  • tolga değirmen tolga değirmen:
    emeklinin aldigi kiraya yetmiyor sen ne anlatiyon yuzinde nur yok 38 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    yunanda bile bir haysiyet vardı. 4 0 Yanıtla
  • Ahmet ALTUNTOP Ahmet ALTUNTOP:
    zengine sorsan para yok borç çok fakire sorsan para yok dert çok üst tabaka da alt tabaka da halinden memnun değil 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BUNLARA OY VERENLER ACABA NE DUSUNUYOR 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
