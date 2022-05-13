AKAMİB, nisan ayında 89 milyon 307 bin dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, nisan ayında yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 89 milyon 307 bin dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Kılıçer, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışı faaliyetlerinin hız kazandığını ve bunun ihracat rakamlarına yansıdığını ifade etti.

Birliklerinin ocak-nisan döneminde 327 milyon 576 bin dolarlık ihracat yaptığını belirten Kılıçer, şunları kaydetti:

"Birliğimizin nisan ayında bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla yüzde 18,3 artışla 89 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği görülüyor. Bu dönemde ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, pazar liderimiz. Ancak yüzde 5,6'lık bir düşüş var ama Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında çift haneli, rekor büyümeler sağladık. Yunanistan'a yüzde 161,6'lık, Birleşik Krallık'a yüzde 83,3'lük, Bulgaristan'a yüzde 59'luk, Fransa'ya yüzde 48,4'lük, Almanya'ya ise yüzde 33,1'lik artışlar kaydettik. Avrupa ülkelerinin taleplerini Türkiye'ye kaydırdığını görüyoruz. Hedefimiz bu başarıları, bulunduğumuz her pazarda sağlamak."

Kılıçer, nisan ayı ihracatı alt grup bazında mobilyalar ürün grubunun yüzde 14,4 artışla ilk sırada yer aldığını ifade etti.