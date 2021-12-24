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Akar'dan bankalara tepki: "Ortamı germenin anlamı yok" - Son Dakika

Akar'dan bankalara tepki: "Ortamı germenin anlamı yok"

24.12.2021 15:57
Akar'dan bankalara tepki: "Ortamı germenin anlamı yok"

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, kamu ve özel bankaların kredi noktasında frene bastığını ve faizleri yüksek tutan bir politika izlediğini belirterek, "Ortamı germenin bir anlamı yok" dedi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, kamu ve özel bankaların kredi noktasında frene bastığını ve faizleri yüksek tutan bir politika izlediğini belirterek, "Ortamı germenin bir anlamı yok" dedi.

İrfan Akar, bankaları eleştirerek, "Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz aslında. Bankalarda faizler ciddi şekilde yükseldi. Dün kendim yüzde 28'den kullandım. Arkadaşlarım ve diğer bölgelerden aldığım bilgilere göre faizler yüksek görünüyor. 2018 yılında olduğu gibi bankalarımız kredi noktasında frene basmış durumda. Hazır limiti olanları da kullandırmıyor. Faizler indi deniliyor, indirilmedi. Ortada bir sıkıntı var. Bu meseleyi Cumhurbaşkanı'na nasıl ulaştırabiliyorsak ulaştıralım. 2018 yılında da aynı hamleyi yaptı bankalar ve çeşitli firmalar zora girdi. Her şey rutin yolunda giderken bankaların böyle bir tavır alması, frene basılmasının hiçbir mantığı yok. Ortamı germenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. - ORDU

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Ticaret, Kredi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akar'dan bankalara tepki: 'Ortamı germenin anlamı yok' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akar'dan bankalara tepki: "Ortamı germenin anlamı yok" - Son Dakika
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