Petrol fiyatlarının son 4 ayın zirvesine çıkmasıyla akaryakıta yeni zam göründü - Son Dakika
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Petrol fiyatlarının son 4 ayın zirvesine çıkmasıyla akaryakıta yeni zam göründü

07.08.2023 09:46

Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. OPEC+ ülkelerinin kesintiye gitmesiyle petrol fiyatları son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından hem benzin hem de motorinin fiyatı 36 lirayı aştı. OPEC+ ülkelerinin kesintiye gitmesiyle petrol fiyatları son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

BRENT PETROL 86 DOLARI AŞTI

OPEC+ kesintileriyle petrol primlerini artırdı, dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, önde gelen üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın küresel piyasaları daha da sıkılaştırmak ve fiyatları desteklemek için arzı bir ay daha düşük tutma sözü vermesinin ardından primini artırarak Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol %0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu. Her iki kontrat da geçen hafta üst üste altıncı haftalık kazancını elde ederek Aralık 2021'den Ocak 2022'ye kadar olan en uzun kazanç serisini yakaladı.

ARABİSTAN'DAN GÜNLÜK 1 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ

Son haftalarda fiyatları destekleyen faktörler arasında ABD'nin faiz artırımlarını azaltacağı beklentisi, OPEC+ arzındaki azalma ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de kötü geçen ikinci çeyreğin ardından petrol talebini canlandıracak teşvik umutları yer alıyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzattı ve bunun ötesine uzatılabileceğini veya derinleştirilebileceğini ekledi. Krallığın Eylül ayı üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Günlerdir 27 lira sınırında hareket eden dolar kurunun yüksek olması ve brent petrolün 86 dolara yükselerek son 4 ayın zirvesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıta önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebilir.

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Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatlarının son 4 ayın zirvesine çıkmasıyla akaryakıta yeni zam göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol fiyatlarının son 4 ayın zirvesine çıkmasıyla akaryakıta yeni zam göründü - Son Dakika
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