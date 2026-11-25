Motorinin litre fiyatında 4 lira 32 kuruş indirim bekleniyor.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 4 lira 32 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat indirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 84,58 liraya, Ankara'da 85,68 liraya, İzmir'de ise 85,88 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.