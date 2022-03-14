Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü - Son Dakika
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Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü

14.03.2022 18:17

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdüİSTANBUL Brent petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıta gelen zamlar ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü

İSTANBUL Brent petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıta gelen zamlar ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi. Oto galericiler, akaryakıt artışlarından kaynaklı araç satışlarının yarı oranda azaldığını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşı dünyada nedeniyle birçok sektör etkilerken brent petrol fiyatları 130 dolara kadar fırladı. Artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelirken ikinci el araç piyasasını ise olumsuz etkiledi. Aylık 15 araç satan galericiler, fiyat artışının ardından bu sayının 6-7'lere kadar gerilediğini belirtti.

"İkinci el araçlarda en düşük fiyatlara ulaştık"

Akaryakıta gelen zamlardan sonra ikinci el araç piyasasının etkilendiğini söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, "Yatırım için araç alanları etkilemedi. İkinci el araçlarda en düşük fiyatlara ulaştık. Bir süre sonra fiyatlar artacaktır. Temmuz ve Ağustos ayında ikinci el araçlarda yüzde 40'lık bir artış olabilir diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle satışlarımız yüzde 50 oranında düştü"

Araç satışlarında düşüş olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, "İnsanlarımız panik yaptı araçları ellerinden çıkarmaya başladılar. Araç alıcısı şuanda pek yok. Araç fiyatları şuanda düşmez. Araç maliyetleri petrole bağlı ilerliyor. Petrol fiyatı arttığı için araç fiyatları da günden güne artacaktır. Araç parçalarının yüzde 80'i petrolden yapıldığı için petrol fiyatı arttıkça araç fiyatları da artacaktır. Araç bir ihtiyaçtır, petrol fiyatı gerilerse araç fiyatları da buna bağlı olarak düşecektir. Araç satamıyoruz, insanlar daha çok elinde olan araçları çıkarmaya çalışıyorlar. Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle satışlarımız yüzde 50 oranında düştü. Ayda 15 araç satarken şanda 6-7 tane araç anca satıyoruz" şeklinde konuştu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü
Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü
Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü

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Akaryakıt, Tragger, Ukrayna, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü - Son Dakika


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