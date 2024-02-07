Akaryakıt sektöründe yüksek kredi kartı komisyon oranlarına tepki - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt sektöründe yüksek kredi kartı komisyon oranlarına tepki

Akaryakıt sektöründe yüksek kredi kartı komisyon oranlarına tepki

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yüksek kredi kartı komisyon oranları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sektör temsilcilerinin komisyon oranlarının düşürülmesini talep etti.

07.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:32
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yüksek kredi kartı komisyon oranları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Akaryakıt istasyonlarında kredi kartı kullanımı yüzde 90'lara varıyor. Sektör temsilcileri, bankaların bu yüksek kullanımı dikkate alarak komisyon oranlarını düşürmesini talep ediyor." dedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 51 No'lu Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Ali Cem Cantekin ve komite üyeleri Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, akaryakıt istasyonlarının kesintisiz hizmet verdiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Genel giderleri zaten yüksek olan akaryakıt bayilerinin satışlarında kredi kartı kullanımı yüzde 90'lara varıyor. Bayiler kart kullanımı dolayısıyla bankalara yüzde 3 düzeyinde komisyon ödüyor. Düşük kar marjı ile çalışmak zorunda kalan akaryakıt bayileri, yüksek komisyon oranları nedeniyle sıkışmış durumda. İşçilik ve elektrik gideri başta olmak üzere işletme giderleri yükselen bayiler, kredi kartı komisyon oranlarının en aşağı düzeye indirilmesini bekliyor."

Enflasyonun tek haneye indirilmesi için mücadele edildiğini bildiren Baran, "Bu mücadele sürecinde hepimiz aynı amacı hedefliyoruz ve bu hedefe bir an önce varmamız için de birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Bankaları, akaryakıt sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde ve işlemlerde kredi kartı komisyon oranlarını en aşağı düzeye çekmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt sektöründe yüksek kredi kartı komisyon oranlarına tepki - Son Dakika


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