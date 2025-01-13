Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

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Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacak. Dağıtım şirketlerinin zamlı fiyatlar için gerekli düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.

13.01.2025 14:41
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Petrol fiyatlarındaki rekor artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak.

MOTORİN VE BENZİNE REKOR ZAM

Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı. Ancak bu kez akaryakıta gelecek zam vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Ankara:

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

İzmir:

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Ramazan Yıldırım:
    Yaparsa ak parti yapar daha zam, yapmadığınız, bir ürün kaldı mı.? 232 10 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Yok adaş muhalefet varken, troller ortaya çıkınca bütün kümeslere kıran yada tilki girse suç muhalefetin diye düşünüyorum. 0 0
  • Yasar Acikgoz:
    Verelimmi mehteri akkoyunlar 173 11 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Ahmet hakan bir kokladi yerli milli petrolu bize girdi yine :) .!!! 179 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    reis ölüm vuruşu yapacak iyi silkelemişti zaten 134 2 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    gümbür gümbür yağıyor daha iyi günler devam keeee 133 2 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    yapıştırrrrrrr 128 4 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    maaşlara yaptığı zammı 10 misliyle nasıl geri alıyor anladımızmı şimdi makarnacı kömür dürüm ayran 100 tl ciler 125 0 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Bu bir zulümdür 54 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    simdi su en son paragrafa nasil hesaplaniyor paragrafi eklenmemis .. hani hukumet yapmiyor bilme ne esel mesel hesel sustemi ile hesaplaniyor algisi icin.. valla gormesin devlet buyukleri kizarlar size.. hemen ekleyin habere .. akaryakit fiyatlari nasil hesaplaniyor sabit degismez paragrafinizi.. 51 1 Yanıtla
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