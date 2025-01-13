Petrol fiyatlarındaki rekor artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak.
Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı. Ancak bu kez akaryakıta gelecek zam vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Motorin: 48 TL
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 48,77 TL
Benzin: 47,34 TL
Motorin: 49,16 TL
Benzin: 47,72 TL
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor - Son Dakika
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