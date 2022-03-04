Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz

04.03.2022 11:57

Benzin ve akaryakıt arka arkaya zam almaya devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Meclis'te yaptığı konuşmada akaryakıtı en ucuza satan ülkenin Türkiye olduğunu iddia etti. Özkan, "En düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dönemde, her alanda olduğu gibi akaryakıta da arka arkaya gelen zamlar, yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Zamlar, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuların görüşüldüğü anlarda ele alındı. Grup başkanvekilleri akaryakıt zamlarına ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı konuşmada AK Parti iktidarında enflasyon rakamlarının tek haneli rakamlara düşürüldüğünü belirtti. Özkan'ın, konuşmasındaki benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

''AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA BİZİM ÜLKEMİZDE SATILMAKTA''

En ucuz benzin ve mazotun Türkiye'de satıldığını öne süren Özkan, şu ifadeleri kullandı: ''Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen, baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır.''

Meclis'te enflasyon rakamları, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin konuşmasının videosunu Twitter hesabında da paylaşan Özkan, paylaşımına şu notu düştü: "Enflasyonu çift haneden tek haneli rakamlara nasıl indirmişsek, küresel salgına bağlı, tedarik zincirindeki bozulma, emtia fiyatlarındaki artış, savaşlar nedeniyle artan enflasyonu, Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023'e giderken tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz."

Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
YORUMLAR
500
Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cahit Özkan, Enflasyon, Benzin, Zam, AKP, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Piyasa değeri 4 milyon lira! Türk mühendis uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:09:28. #1.12#
SON DAKİKA: Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement