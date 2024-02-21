Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabela değişecek

Ekonomi

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Akaryakıtta yüksek seyreden döviz kuru ve uluslararası piyasa nedeniyle uzun bir süredir ateşi düşmeyen fiyatlarda dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) açıklamasıyla indirim beklentisi ortaya çıkmıştı. EPDK'nın duyurduğu indirim 22 Şubat Perşembe günü benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş olarak yansıyacak.

GECE YARISI POMPAYA YANSIYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını isteyerek güncellenen marj oranlarıyla birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim yansıyacağını belirtmesi sonrasında sektör kaynakları 22 Şubat Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 TL, motorinin ise litre fiyatı 43,10 TL, LPG'nin litresi ise ortalama 20 TL'den satılıyor. Fiyatlar illere göre değiştiği gibi ilçeler arası da dağıtım maliyetleri nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor.

EPDK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz rafinerilerdeki kar avantajına dikkat çekerek benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL indirim yansıtılacağını söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz."