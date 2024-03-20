Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor

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EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırarak 'Ultra force', 'Power', 'VMax' gibi ifadelerle satışı yasakladı. Benzin, motorin ve LPG dışında herhangi bir ifade kullanılamayacak. Taslağın 30 Nisan 2024'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

20.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:35
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Benzin ve dizel akaryakıtlar istasyonlarda 'Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro' gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyor. Yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

FİYAT EKLENMESİNE SON

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Forceultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave- yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyor. Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyor.

EPDK taslağında şöyle denildi:

"Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."

Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor

Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bülent C.: GEÇ KALINMIŞ KARAR. ZATEN KALİTELİ ÜRÜN SATMAK ZORUNDALAR 42 2 Yanıtla
  • Hasan Balta: Ha şöyle yaaa … Devlet artık bu tarz saçmalıklara El atsın… aynısını Gıda kanalında da yapılmalı… Bile bile hep zehirli şeyleri yediriyorlar bizlere… 30 2 Yanıtla
  • Anakin: Gıda ile ne alaka , akaryakıt da yalan olan katkılar 6 4
  • Engin: Başladı o iş. Aromalı, tadında gibi ifadeler kalkıyor. Ama yine yedirecekler tabi zehiri o ayrı 5 0
  • Yisteks Tekstil: ??müjde gibi 0 0 Yanıtla
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