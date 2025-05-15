Akbank, 2025 Sürdürülebilir Finansman Ödüllerinde 7 Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank, 2025 Sürdürülebilir Finansman Ödüllerinde 7 Ödül Kazandı

Akbank, 2025 Sürdürülebilir Finansman Ödüllerinde 7 Ödül Kazandı

Akbank, sosyal bonolarla dünyanın en iyi bankası seçildi ve toplam 7 ödül kazandı.

15.05.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank, Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025 kapsamında 7 ödülün sahibi oldu.

Küresel çapta önemli bir başarıya imza atan Akbank, "Sosyal Bonolarda Dünyanın En İyi Bankası" seçildi. Önemli faaliyetleriyle dikkat çeken banka, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde "Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması", "Sürdürülebilir Altyapı/ Sürdürülebilir Proje Finansmanında En İyi Banka", "Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Banka", "Sosyal Bonolarda En İyi Banka", "Sürdürülebilir Toplumları Desteklemede En İyi Banka" ödüllerine layık görüldü. Akbank, Türkiye'de de "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülünü bir kez daha kazandı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Dünyanın içinde bulunduğu zorluklara karşı finansal kurumların ellerindeki en büyük güç, sürdürülebilir finansman aracılığıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal dönüşüme yön verebilme kapasiteleridir. Akbank olarak, biz de bu gücümüzü sadece finansal başarılarla değil, daha iyi bir dünya oluşturma hedefiyle şekillendiriyoruz. İnsan odaklılığıyla öne çıkan sürdürülebilirlik stratejimizle yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal, toplumsal ve ekonomik alanlarda da olumlu bir etki oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"Sürdürülebilir finansman faaliyetleriyle Akbank artık uluslararası arenada öncü bankalardan"

Gür açıklamasına şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik, özellikle de sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetleriyle Akbank artık uluslararası arenada öncü bankalardan biri haline geldi. Kazandığımız saygın ödüllerle Türk Bankacılık Sektörünü, bu kadar önemli bir konuda, uluslararası arenada temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje finansmanı portföyümüzdeki öncü çalışmalarımız, yenilikçi sürdürülebilir borçlanma projelerimiz, yeşil ve sosyal finansman alanındaki geniş ürün yelpazemiz ve Net Sıfır hedeflerimiz kapsamında attığımız kararlı adımlar, başarılarımızın temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin 19 farklı bölgesinde hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Finansman Elçileri programımızın da bu alana yeni bir perspektif kazandırdığını düşünüyoruz."

"Sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz"

"Akbank olarak, sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu ödüllerle birlikte, yalnızca bankacılık sektöründe değil, daha iyi bir dünya inşa etme yolunda da öncü bir güç olmaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir ve daha umut dolu bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Akbank, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank, 2025 Sürdürülebilir Finansman Ödüllerinde 7 Ödül Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:43:51. #7.13#
SON DAKİKA: Akbank, 2025 Sürdürülebilir Finansman Ödüllerinde 7 Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.