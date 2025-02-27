Akbank 2025'te Teknoloji Yatırımını Yüzde 50 Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank 2025'te Teknoloji Yatırımını Yüzde 50 Artıracak

Akbank, 2025'te teknoloji yatırımını 315 milyon dolara çıkaracağını duyurdu ve yapay zeka projelerine odaklanıyor.

27.02.2025 10:16
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Akbank, 2025 yılında teknoloji yatırımını yüzde 50 artırarak 315 milyon dolara çıkaracak.

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay'ın ev sahipliğinde Akbank Veri Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, bankanın yapay zeka, bulut tabanlı dönüşüm ve veri merkezi yatırımları başta olmak üzere teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmaları ve 2025'e yönelik stratejik hedefleri paylaşıldı.

Toplantıda, bankanın 2025'te yıllık teknoloji yatırımını yüzde 50 artırarak 315 milyon dolara çıkaracağı duyuruldu.

Son dönemde yapay zeka, servis bankacılığı ve bulut tabanlı dönüşüm çalışmalarına yoğunluk veren Akbank'ın bu yıl 315 milyon dolar teknoloji yatırımı gerçekleştireceği ve böylece bankanın son 5 yılda bu alana yaptığı toplam yatırımın 1 milyar doları aşacağı bildirildi.

Gökçay, Akbank'ın çalışmalarıyla yalnızca finans ekosistemi için değil, teknoloji ve inovasyon dünyası için de öncü bir rol üstlendiğini belirterek, "Bugün Akbank Teknoloji olarak küresel ve yerel trendler ışığında, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi finansal çözümler geliştiriyor, çalışmalarımızı çevik, inovatif ve üretken olma misyonuyla sürdürüyoruz. 2 bin 500 teknoloji profesyonelimiz, 240'tan fazla çevik takımımız ve güçlü mühendislik kaslarımızla, bankacılığın geleceğini şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Alanında öncü, yapay zeka destekli çözümlerle müşterilere daha akıllı, hızlı ve güvenilir hizmet sunarken, bulut tabanlı mimari ve güçlü veri merkezi altyapısıyla güvenilir ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı inşa ettiklerini dile getiren Gökçay, "Benimsediğimiz mühendislik ve çalışma pratikleri, modern mimari yaklaşımlar ve dayanıklılık mühendisliği gibi küresel iyi uygulama örneklerinin bir sonucu olarak son 2 yılda müşterilerimize sunduğumuz çözümleri yüzde 60 artırırken, proje tamamlama hızımızı ise yüzde 25 iyileştirdik." dedi.

"Agentic AI çözümleri bu yıl itibarıyla banka hizmetlerinde kullanılacak"

Gökçay, Akbank Teknoloji'nin bulut tabanlı dönüşüm stratejisi doğrultusunda, mimari ve altyapı dönüşüm çalışmalarının ardından ana bilgisayar altyapısını da bulut tabanlı mimariye taşımayı hedeflediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğin bankacılığı yapay zeka, servis bankacılığı gibi yenilikçi teknolojilerle şekillenirken, bu çözümler bulut tabanlı platformlar üzerine inşa edilebilecek. Biz de Akbank Teknoloji olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız stratejik yatırımlarımızla daha hızlı ve ölçeklenebilir bir kabiliyet sağlarken, daha dayanıklı bir altyapıya da ulaşıyoruz. Bu dönüşüm aynı zamanda sektörümüzde ilk uygulamalardan biri."

Banka yapay zeka yatırımlarını görüntü, ses, doğal dil işleme ve ileri analitik alanda yürütürken, Gökçay, bu dönüşümle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapay zeka çözümlerimizi kredi süreçlerinden operasyonel verimliliğe, güvenlikten kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine kadar geniş bir yelpazede kullanıyoruz. Bunun en güçlü örneklerinden biri olan Akbank Asistan ile müşterilerimizin günlük bankacılık işlemlerini sesli ya da yazılı iletişimle saniyeler içinde tamamlamasını sağlıyoruz. Öte yandan üretken yapay zekayla geliştirdiğimiz Akbanklı Asistan, çalışma arkadaşlarımıza hız ve verimlilik kazandırmaya devam ediyor. Ayrıca Akbanklıların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekleri ve özel asistanlarını yaratabilecekleri, tüm verileri güvence altına alan modüler çözüm ortamları da geliştiriyoruz. Büyük dil modelimiz ise 65 milyar token ile eğitilmiş, Türkçe ve bankacılık alanında uzmanlaşmış bir doğal dil işleme kabiliyeti sunuyor. Alanında öncü olan ve bugün yaygın dil işleme çözümlerine göre yüzde 35 daha iyi doğruluk oranı sunan büyük dil modelimizi sürekli iyileştirmeye devam ediyoruz."

Gökçay, Akbank'ın geliştirdiği "Agentic AI" çözümlerinin 2025 itibarıyla müşteri iletişim süreçleri başta olmak üzere banka hizmetlerinde kullanılacağını kaydederek, "Yapay zeka çözümlerinin yalnızca hız ve verimlilik kazandırmakla kalmayıp, bankacılık hizmetlerini kişiye özel ve kesintisiz iletişim sunan bir yapıya taşıma potansiyeli var. Agentic AI yatırımlarımızla bu potansiyeli açığa çıkaracağız ve dünyanın sayılı, Türkiye'nin öncü uygulamalarına imza atacağız." dedi.

Bankanın Ankara'da inşa edilen yeni veri merkezinin yılın ikinci çeyreğinde altyapısının tamamlanması ve yıl sonuna dek tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin planlandığını aktaran Gökçay, "Veri merkezimiz, yeni nesil bankacılık hizmeti sunma çalışmalarımızı güçlendirirken, veri yönetimi ve hizmet sürekliliğinde de önemli bir rol üstlenecek." ifadesini kullandı.

Akbank, 2021'den bu yana dijital müşteri sayısını yüzde 89'luk artışla 12,5 milyona yükseltirken, Akbank Mobil ayda 700 milyon etkileşimle müşterilerin dijital bankacılık deneyiminde yanlarında yer almayı sürdürüyor.???

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akbank 2025'te Teknoloji Yatırımını Yüzde 50 Artıracak - Son Dakika

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