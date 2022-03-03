Akbank Dönüşüm Akademisi, KOBİ'leri finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçmeye davet ediyor - Son Dakika

Akbank'ın KOBİ'leri finansal ve dijital dönüşüm konusunda harekete geçirmek ve güçlendirmek için kurduğu Akbank Dönüşüm Akademisi, ticaret hacmini artırmak, iş geliştirmek, global pazarda yer edinmek ve ticari faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen şirketleri bekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde kritik öneme sahip olan KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetler sunan Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve finansal olarak daha da güçlenmesi hedefiyle Akbank Dönüşüm Akademisi'ni kurdu.

KOBİ'lere; gündemi yakalama imkanı veren seminerler, özelleştirilmiş eğitim programları, networking ve iş birlikleriyle finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme fırsatı sunan Akbank Dönüşüm Akademisi, tüm KOBİ'leri yüzlerce eğitim programından faydalanmaya çağırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'leri finansal ve dijital açıdan güçlendirmeye yönelik bir gelişim hareketi başlattıklarını belirterek, "Dijitalleşen dünyada müşterilerimizin de kendi işleri ve müşterileri için aynı deneyimi yaşatmak istediklerini biliyor ve onları bu dönüşümde desteklemek üzere yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak, birlikte üretirsek var olabiliriz. Özetle, kendimiz kadar ekosistem için de değer üretmeliyiz. Bunu da birlikte yapmalıyız. Bu anlayışla Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'lerin dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü, finansal olarak güçlendirilmeleri, ihtiyaçları olan bilgiye, kaynaklara ve pazarlara erişimi gibi kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri için destek vermek ve müşterilerimizin yanında olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank Dönüşüm Akademisi

Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık, Akbank Dönüşüm Akademisi'nin Akbank müşterilerine özel olarak tasarlandığını aktararak, akademinin yapısı hakkında şunları kaydetti:

"KOBİ'ler için gündemde olan konulara yer verdiğimiz seminer programlarımız, finansal, dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen yapılandırılmış programlarımız ve networking programlarımız ile akademi, 3 temel başlıkta kurgulandı. 'KOBİ'lerin gündemi ne ise bizim de gündemimiz o olmalı' diye düşündük. KOBİ'leri ve iş dünyasını etkileyen güncel gelişmeler ve müşterilerimizden gelen sorulara göre bu seminerleri şekillendireceğiz ve sorulara yanıtlar arayacağız. Dönüşümü destekleyen yapılandırılmış programlarımız ise e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama, finansal kaynak yönetimi, kriz yönetimi gibi pek çok konuda yetkinlik kazandırmayı amaçladığımız uzun dönemli ve sertifikalı programlar."

Networking programlarının ise müşterilerinin öğrendiklerine uygulama alanı açmak istedikleri programlar olduğunu aktaran Özçalık, "Bu programlar ile iş ortaklarımız ile birlikte müşterilerimizin yerel ya da global pazarda yerlerini almaları, farklı iş birlikleri fırsatlarını değerlendirmeleri, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmeleri, ilham almalarını hedefliyoruz. KOBİ'ler, programlarımız hakkında detaylı bilgiye Akbank Dönüşüm Akademisi web sitesinden ulaşabileceği gibi, başvurularını da bu kanal üzerinden yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.