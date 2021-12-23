Üye Girişi
Akbank, KGF ve EBRD iş birliğiyle kadın KOBİ'leri destekliyor - Son Dakika

Akbank, KGF ve EBRD iş birliğiyle kadın KOBİ'leri destekliyor

23.12.2021 12:32
Akbank, KGF ve EBRD iş birliğiyle kadın KOBİ'leri destekliyor

Akbank, kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile harekete geçiyor.

Akbank, kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile harekete geçiyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında 50 milyon dolarlık EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteğiyle sunulacak "Kadın KOBİ Paketi" kapsamında teminat yaratmakta güçlük çeken, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan işletmeler 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanına sahip olacak.

İmalatçı-ihracatçı kadın KOBİ'lere tek seferde 12 milyon TL, diğer kadın KOBİ'lere ise tek seferde en fazla 6,2 milyon TL olmak üzere müşteri başına en fazla 12 milyon TL kredi kullandırılabilecek.

Krediden faydalanan KOBİ'ler 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebilecek. Paket kapsamında; yeni POS müşterilerine yüzde 1,09 komisyon oranı avantajıyla 3 ay sabit ve yazarkasa POS hizmet ücretinde yüzde 50 indirim, yeni ticari kart müşterilerine ise 1.000 TL'ye varan chip-para fırsatı sunulacak. Ayrıca artıpara, çek karnesi gibi ürünlerde de avantajlı fiyat ve oranlar Akbank müşterisi kadın KOBİ'leri bekliyor.

Akbank, bu paketle pazaryerlerinde satış yapan veya yapmak isteyen kadın KOBİ'leri sadece bankacılık ürünleriyle değil, e-ticaret yapan KOBİ'lerin satışlarını artırmaya yönelik yaptığı iş birlikleriyle de destekleyecek. Akbank ticari kart sahibi kadın KOBİ'ler, tek bir platform üzerinden tüm e-ticaret pazaryerlerinde hesap açma olanağına ve bu pazaryerlerindeki tüm işlemlerin tek portal üzerinden yönetimini sağlayan Propars'ın "Kolay E-Ticaret" paketine 3 bin TL yerine 855 TL'ye sahip olabilecek.

Hali hazırda, pazaryerlerinde satış yapan Akbank ticari kart sahibi Kadın KOBİ'ler ise, Usersdot'ın yapay zeka tabanlı paketi "Datadot Satıcı Uzmanı" paketini 675 TL yerine 425 TL'ye alabilecek. Bankacılık ürünlerine avantajlı fiyat ve oranlarla erişebilen KOBİ'ler; paket kapsamında sunulan mentörlük/danışmanlık hizmetleriyle yaşam döngüsünün her evresinde faaliyet alanına göre belirlenen sektöründe öncü kişi ve kurumlar aracılığıyla ücretsiz olarak desteklenecek.

"Kadın KOBİ'lere verilen destekler büyük önem taşıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, kadın KOBİ'leri desteklemeye her zaman devam edeceklerini bildirdi.

Salgının en çok etkilediği kesimin kadınlar olduğunu kaydeden Özdeğirmenci, şu açıklamalarda bulundu:

"Kovid-19'un etkilediği turizm, konaklama, perakende, eğlence ve danışmanlık gibi sektörlerde kadın girişimcilerin kurduğu işlerin sayısı önemli bir boyutta ve bunların çoğunluğunu da mikro işletmeler oluşturuyor. İşte bu noktada kadın KOBİ'lere verilen destekler büyük önem taşıyor. Kadın KOBİ'ler bankamızdan EBRD kaynaklı yüzde 80 KGF Teminatlı Taksitli Ticari Kredi'den faydalanabilecek. İşletmenin genel operasyonel yönetim sorumluluğunun bir kadında veya çoğunluğu kadınlarda olan KOBİ'lerin yararlanacağı bu krediyle hem teminat sorununa çözüm getiriyoruz hem de finansman ihtiyacı karşılandıktan sonra ihtiyaç duyulan mentörlük, danışmanlık ve eğitimleri ücretsiz veriyoruz."

"EBRD, kadın girişimcilerin 600 milyon avroluk yeni finansman sağlayacak"

EBRD Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkanvekili Arthur Poghosyan da kadınların iş hayatında karşılaştıkları güçlüklerin altını çizerek, Akbank'ın bu kampanyayla daha fazla kadın işletmesini ihtiyaçlarına en uygun şekilde finanse edebileceğini belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'de 20 bin kadının kredilerden, danışmanlık hizmetlerinden, mentörlük ve eğitim fırsatlarından yararlandığını kaydeden Poghosyan, "Kadın girişimcilerin başarılı olduğunu görmek istiyoruz ve onlara partner bankalarımız aracılığıyla toplamda 600 milyon avroluk yeni finansman sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Koordinatörü Özge Demir Kuzucu ise nakit akışının ve finansmana erişimin özellikle kadın girişimciler çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu bilinçle ülkenin dinamik gücü girişimcilerin de finansmana erişiminde kendilerine düşen görevi yerine getirmeye gayret eklerini belirten Kuzucu, KGF'nin gelecek dönemde kısıtlı imkanlarla işini kuran ve geliştirmeye çalışan özellikle kadın girişimci, genç girişimci ve tarım işletmesi sahibi KOBİ'lere özel yeni ürün çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Hakan Binbaşgil, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank, KGF ve EBRD iş birliğiyle kadın KOBİ'leri destekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 80 bin TL tazminata mahkum oldu Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 80 bin TL tazminata mahkum oldu         
13:25
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:58 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:31:17. #1.12#
SON DAKİKA: Akbank, KGF ve EBRD iş birliğiyle kadın KOBİ'leri destekliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement