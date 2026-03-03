Akbank Sanat Martta Etkinlik Düzenliyor - Son Dakika
Akbank Sanat Martta Etkinlik Düzenliyor

03.03.2026 13:29
Akbank Sanat, mart ayında seminer, atölye ve tiyatro etkinlikleriyle sanatseverleri buluşturacak.

Akbank Sanat, mart ayında "Akbank Sanat Her Yerde" çatısı altında seminer, atölye, tiyatro ve söyleşilerden oluşan programıyla sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, seminerlerden atölyelere, tiyatrolardan söyleşilere uzanan ve her yaştan sanatseverin farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlik seçkisi, katılımcıları farklı disiplinler arasında düşünsel ve yaratıcı bir etkileşim ortamında bir araya getiriyor.

Çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında, 7 ve 28 Mart'ta "Dönüşüm Hikayem", "Hale Asaf'tan İlhamla Bursa Manzaraları" ve Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun "Ne Olacağım Ben?" adlı oyunu sahnelenecek. 7 Mart'ta "Uzakta Ne Var?", 7 ve 8 Mart'ta ise "Mini Mozaik Atölyesi", "İleri Dönüşümlü Kağıt Heykel Atölyesi" ve "Rengarenk Kol Kuklaları" düzenlenecek.

Programda ayrıca 15 Mart'ta "Ailece İleri Dönüşüm: Heykel Atölyesi", "Ailece İleri Dönüşüm: Mozaik Atölyesi", "Bu Bizim Soframız" ve "Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarım Atölyesi" gerçekleştirilecek. 28 Mart'ta ise "Eskiz Defterimde İzmit" etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Sanatseverler için seminerler düzenlenecek

Çağdaş Sanat ve Küratörlük Seminer Programı kapsamında, 5 Mart'ta "Müze Projesi: Mimar-Küratör-Sergi Tasarımcısı İş Birliği", 26 Mart'ta "Sürece Güvenmek" ve 27 Mart'ta "Hafıza: Unutma ve Hatırlama Arasında Adalet" başlıklı seminerler gerçekleştirilecek.

Öğrenme Programı kapsamında 5 Mart'a kadar "Sanat ve Çocuklar Üzerine Farklı Bir Bakış" eğitimi düzenlenecek.

Atölye programı kapsamında bugün ve yarın "Güncel Sanat ve Ekolojik Denemeler Malzeme: Bağlantılar" başlıklı çevrim içi atölye gerçekleştirilecek. 12 Mart'ta ise "ALFABE Deneysel Fotoğraf Atölyesi" sanatseverlerle buluşacak.

Söyleşi programında 11 Mart'ta "Normal ve Anormalin Sınırında: Delilik" başlıklı etkinlik düzenlenecek. 12 Mart'ta "Bağlar Üzerine (Kae Tempest) - Nezaket Erden" buluşması gerçekleştirilecek. 25 Mart'ta ise "Anne, Ben Sanatçı mıyım?" başlıklı söyleşi masaya yatırılacak.

Kaynak: AA

