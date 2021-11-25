Akbank'tan KOBİ'lere özel e-ticaret data analitik uygulaması

Akbank, e-ticaret yapan KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak için desteklerini sürdürüyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank, pazaryerlerinde satış yapan KOBİ'lerin rakiplerinden bir adım öne geçmelerini sağlamak amacıyla e-ticaret analitiği platformu Usersdot ile iş birliği yaptı.

Endeavor Türkiye ve Akbank iş ortaklığıyla düzenlenen Boost The Future programı kapsamında da desteklenen Usersdot'ın, bu işbirliğine özel hazırladığı "Datadot Satıcı Uzmanı" paketi, Akbank ticari kredi kartı kullanan KOBİ'lere 250 TL indirimli sunulacak.

"Datadot Satıcı Uzmanı", pazaryerlerinde satış yapan KOBİ'lerin, gün içinde kendi efor ve vakitlerini ayırıp yaptıkları veya hiç yapamadıkları fiyat ve buy box takibi, ürün bulunurluğu işini üstleniyor. Bu metrikleri 7/24 izliyor ve performans analizlerini panel üzerinden grafikleştirip anlık uyarılar veriyor. Böylece KOBİ'ler ekran başında olmasalar da gerekli durumlarda hızlı müdahale edebiliyor. Böylelikle KOBİ'ler hem zamandan tasarruf ediyor hem de minimum eforla satış ve karlılığını artırıyor. İş birliği kapsamında "Datadot Satıcı Uzmanı" paketi, Akbank ticari kredi kartı sahibi KOBİ'lere özel KDV dahil 675 TL yerine 425 TL fiyatla ve taksit imkanı ile sunuluyor.

"KOBİ'lerin e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla önemli iş birliği yaptık"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, dijitalleşmenin etkisiyle e-ticaret hacminin her yıl katlanarak büyüdüğünü belirtti.

Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanalların çok daha verimli ve daha az maliyetli olduğunu ifade eden Oğuz, ancak e-ticaret sektöründe yoğun bir talep ve rekabet olduğunu, bu nedenle KOBİ'lerin de rakiplerinden bir adım öne geçmek için çözüm arayışına girdiğini aktardı.

Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte tam bu noktada Usersdot ile KOBİ'lerin e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği yaptık. Usersdot'ın Akbank'a özel hazırladığı 'Datadot Satıcı Uzmanı' paketi, pazaryerlerinde satış yapan KOBİ'lerin uzun uğraşlar sonucu yaptıkları veya yapmaya fırsat bulamadıkları kontrolleri, ölçümlemeleri otomatikleştirip analiz ve anlık uyarılarla KOBİ'lere kolaylık ve iş hacimlerinde artış sağlıyor. E-ticaret yapan bir işletmenin yok sattığı bir üründe fiyatının düşük kaldığı ile ilgili uyarı alması ve hemen sonrasında aksiyon alabilmesi zaman yönetimi açısından çok kıymetli. Üstelik Akbank ticari kredi kartı sahibi KOBİ'lere özel fiyatla ve taksit imkanı ile sunuyoruz. KOBİ'leri yaşam döngüsünde ihtiyacı olan her konuda desteklemek için iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz."

Usersdot Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Şevin Balıktaş de pazaryerlerinde satış yapan KOBİ'lerin, aynı platformdaki global markalar ile kıyaslandığında sayıca az e-ticaret ekipleri ile rekabet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Aynı ürünü satan katalog sistemli yapılarda yüzde 85 satışın buy box üzerinden yapıldığını, sınırlı insan kaynağı ile manuel kontrollerin tabii ki zor olduğunu aktaran Balıktaş, "Datadot Satıcı Uzmanı ile KOBİ'lerin e-ticaret ekiplerine robot bir ekip üyesi desteği sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.