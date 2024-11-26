Akbank\'tan Turizme Dijital Destek

Ekonomi

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak tüm turizm ekosistemine değer katmak için çalıştıklarını belirterek, "Özellikle dijital kanallarda yaptığımız geliştirmelerle turizm ekosistemini daha kolay ve daha verimli şekilde yönetme konusunda müşterilerimize destek oluyoruz." dedi.

Gür, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda, Akbank'ın sektöre olan katkısına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, coğrafi zenginlikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bir turizm merkezi olmayı sürdürdüğünü dile getiren Gür, ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahip olan turizm endüstrisinin, mevcut konumumuzu korumak ve geliştirmek için önemli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Gür, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayan, milli geliri artıran ve istihdam yaratma gücüyle dikkati çeken turizm sektörünün, Türkiye'nin başarı hikayelerinden birini yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektöre dair gelişmeler, ülkemizin turizmdeki büyüme potansiyelinin altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda bu alanda daha fazlasını başarma azmimizi de gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda, turizm sektörünü daha da ileri taşımanın, hepimizin ortak hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Bankacılık sektörü, turizm yatırımı yapan şirketlere finansman çözümleri ve yan destekler sunarak teşvik edici bir rol üstleniyor.

Benzer şekilde, biz de Akbank olarak, turizme destek olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz ve tüm ekosisteme değer katmak için çalışıyoruz. Özellikle dijital kanallarda yaptığımız geliştirmelerle turizm ekosistemini daha kolay ve daha verimli şekilde yönetme konusunda müşterilerimize destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de turizm sektörüne olan desteğimizi aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Yenilikçi ve çevre dostu projelerle, sürdürülebilir bir turizm anlayışını güçlendirmek de öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor"

Kaan Gür, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bu dönemde yenilikçi ve çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir turizm anlayışını güçlendirmenin de öncelikli amaçları arasında yer aldığını, turizmin hızla büyüyen bir sektör olduğu kadar, iklim değişikliğinin getirdiği riskler karşısında kırılgan bir sektör olduğunu ifade etti.

Akbank olarak, sürdürülebilir finansman çerçeveleriyle Türkiye'de iklim direncini artırmaya yönelik çözümler üretmeye, doğrudan sektörün kırılganlıklarını azaltacak adımlar atmaya büyük öncelik verdiklerini belirten Gür, "Örneğin, 2021 yılında piyasaya sunduğumuz ve alanında ilk olan Mavi Finansman Ürün Paketimizle turizm, limancılık ve deniz taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimizi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyuma yönelik yatırımlar yapmaları yönünde teşvik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilir finans faaliyetlerindeki mevcut uygulamalarını, uluslararası finans kuruluşları, yatırımcılar ve güncel market beklentilerine paralel olarak, sürdürülebilirlik trendleri çerçevesinde geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Gür, konuşmasını, "Hep birlikte, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı başarılı ivmeyi daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugünkü buluşmamızın iş birliğimizi pekiştireceğini ve yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyorum." diye tamamladı.