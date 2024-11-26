Akbank'tan Turizme Dijital Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank'tan Turizme Dijital Destek

Akbank\'tan Turizme Dijital Destek

Akbank, turizm ekosistemine dijital çözümlerle değer katmayı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeyi hedefliyor.

26.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak tüm turizm ekosistemine değer katmak için çalıştıklarını belirterek, "Özellikle dijital kanallarda yaptığımız geliştirmelerle turizm ekosistemini daha kolay ve daha verimli şekilde yönetme konusunda müşterilerimize destek oluyoruz." dedi.

Gür, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda, Akbank'ın sektöre olan katkısına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, coğrafi zenginlikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bir turizm merkezi olmayı sürdürdüğünü dile getiren Gür, ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahip olan turizm endüstrisinin, mevcut konumumuzu korumak ve geliştirmek için önemli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Gür, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayan, milli geliri artıran ve istihdam yaratma gücüyle dikkati çeken turizm sektörünün, Türkiye'nin başarı hikayelerinden birini yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektöre dair gelişmeler, ülkemizin turizmdeki büyüme potansiyelinin altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda bu alanda daha fazlasını başarma azmimizi de gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda, turizm sektörünü daha da ileri taşımanın, hepimizin ortak hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Bankacılık sektörü, turizm yatırımı yapan şirketlere finansman çözümleri ve yan destekler sunarak teşvik edici bir rol üstleniyor.

Benzer şekilde, biz de Akbank olarak, turizme destek olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz ve tüm ekosisteme değer katmak için çalışıyoruz. Özellikle dijital kanallarda yaptığımız geliştirmelerle turizm ekosistemini daha kolay ve daha verimli şekilde yönetme konusunda müşterilerimize destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de turizm sektörüne olan desteğimizi aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Yenilikçi ve çevre dostu projelerle, sürdürülebilir bir turizm anlayışını güçlendirmek de öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor"

Kaan Gür, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bu dönemde yenilikçi ve çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir turizm anlayışını güçlendirmenin de öncelikli amaçları arasında yer aldığını, turizmin hızla büyüyen bir sektör olduğu kadar, iklim değişikliğinin getirdiği riskler karşısında kırılgan bir sektör olduğunu ifade etti.

Akbank olarak, sürdürülebilir finansman çerçeveleriyle Türkiye'de iklim direncini artırmaya yönelik çözümler üretmeye, doğrudan sektörün kırılganlıklarını azaltacak adımlar atmaya büyük öncelik verdiklerini belirten Gür, "Örneğin, 2021 yılında piyasaya sunduğumuz ve alanında ilk olan Mavi Finansman Ürün Paketimizle turizm, limancılık ve deniz taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimizi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyuma yönelik yatırımlar yapmaları yönünde teşvik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilir finans faaliyetlerindeki mevcut uygulamalarını, uluslararası finans kuruluşları, yatırımcılar ve güncel market beklentilerine paralel olarak, sürdürülebilirlik trendleri çerçevesinde geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Gür, konuşmasını, "Hep birlikte, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı başarılı ivmeyi daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugünkü buluşmamızın iş birliğimizi pekiştireceğini ve yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyorum." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Kaan Gür, Ekonomi, Türkiye, Akbank, Turizm, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan Turizme Dijital Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:04:05. #1.11#
SON DAKİKA: Akbank'tan Turizme Dijital Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.